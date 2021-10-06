’Göğüslerini açıp...’ diye başlayan taciz ifşası ’mesajları ben atmadım’la devam ediyor... Mehmet Ali Erbil ile Ece Ronay arasında sular ısınıyor!

Magazin gündemi Ece Ronay'ın bu iddialarıyla sallanıyor... 'Karpuz' isimli şarkısıyla müzik dünyasına adım adan Ece Ronay'ın, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil hakkında yaptığı paylaşımlar olay yarattı. Ece Ronay daha önce klibinde de rol alan Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini iddia ederek, Instagram ve Twitter hesaplarından bir takım Whatsapp ve ses kayıtlarını paylaştı. İddiaların ardından Mehmet Ali Erbil'den jet hızında bir açıklama geldi. İşte detaylar...