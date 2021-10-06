'Göğüslerini açıp...' diye başlayan taciz ifşası 'mesajları ben atmadım'la devam ediyor... Mehmet Ali Erbil ile Ece Ronay arasında sular ısınıyor!
Karpuz isimli şarkısı ile popüler olan sosyal medya fenomeni Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'e ait olduğunu iddia ettiği mesajları ifşa etti. Mehmet Ali Erbil'in mesajları olduğu iddia edilen yazışmalar sosyal medyada gündem oldu.
Magazin gündemi Ece Ronay'ın bu iddialarıyla sallanıyor... 'Karpuz' isimli şarkısıyla müzik dünyasına adım adan Ece Ronay'ın, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil hakkında yaptığı paylaşımlar olay yarattı. Ece Ronay daha önce klibinde de rol alan Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini iddia ederek, Instagram ve Twitter hesaplarından bir takım Whatsapp ve ses kayıtlarını paylaştı. İddiaların ardından Mehmet Ali Erbil'den jet hızında bir açıklama geldi. İşte detaylar...
Geçtiğimiz aylarda sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın yeni şarkısının klibinde rol alan Mehmet Ali Erbil, hakkında skandal bir iddia ortaya atıldı. Genç şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini açıkladı ve yazışma görüntüleriyle ses kaydını sosyal medya hesabından paylaştı.
ECE RONAY, MEHMET ALİ ERBİL'İN TACİZ MESAJLARINI VE SES KAYITLARINI İFŞALADI! TIKLA İZLE
Ece Ronay ve Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz ay Sarıyer'de bulunan bir AVM'de buluşarak, yeni projelerini basın mensuplarına duyurmuşlardı. Mehmet Ali Erbil, ilk kez bir klipte oynayacağından dolayı çok mutlu olduğunu basın mensuplarına açıklamıştı. Şimdi ise Mehmet Ali Erbil'in ismi yeni bir skandalla gündeme geldi.
Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine yolladığı mesajlardan rahatsız olduğunu belirterek sosyal medya sayfasından yayınladı.
Ece Ronay sosyal medyadaki son paylaşımıyla olay oldu. "Gün geçmiyor ki ülkemizde bir kadın daha tacize ve şiddete uğramasın" diyen Ronay paylaşımında "Şiddet diyorum çünkü psikolojik şiddet de şiddetin bir türevidir.