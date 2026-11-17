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Ezgi Mola yeni sevgilisi Yaşar Çağlak'la ilk kez görüntülendi
Ezgi Mola yeni sevgilisi Yaşar Çağlak'la ilk kez görüntülendi
Giriş Tarihi: 17 Kasım 2026 10:40
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Mustafa Aksakallı'dan boşanan Ezgi Mola, ayrılığın ardından yaklaşık 1,5 yıl sonra sevgilisi Yaşar Çağlak ile ilk kez objektiflere yansıdı.
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