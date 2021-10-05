Mehmet Ali Erbil ile Ece Ronay arasında sular ısınıyor! ’Göğüslerini açıp...’ diye başlayan taciz ifşası ’mesajları ben atmadım’la devam ediyor...

Ece Ronay ve Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz ay Sarıyer'de bulunan bir AVM'de buluşarak, yeni projelerini basın mensuplarına duyurmuşlardı. Mehmet Ali Erbil, ilk kez bir klipte oynayacağından dolayı çok mutlu olduğunu basın mensuplarına açıklamıştı. Şimdi ise Mehmet Ali Erbil'in ismi yeni bir skandalla gündeme geldi.