Haberler Magazin Videoları Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayetinde flaş gelişme! Sürek avı başlatıldı! Seccad Yeşil...

Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayetinde flaş gelişme! Sürek avı başlatıldı! Seccad Yeşil...

Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayetinde flaş gelişme! Sürek avı başlatıldı! Seccad Yeşil...
31.01.2022 09:31

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 00:41
Aynur Aydın'ın cinsel fantezi...
Ana Sayfa 01:33
Masada Rusya-Ukrayna gerilimi...
Ana Sayfa 01:16
Kılıçdaroğlu'nun hedef...
Ana Sayfa 00:32
Yalova'da tadilat için çıktığı...
Ana Sayfa 01:29
CHP'nin içerisindeki...
Ana Sayfa 00:33
6 metreyi aşan buz sarkıtları...
Ana Sayfa 00:16
5 aracın karıştığı zincirleme...
Ana Sayfa 08:18
Avrupanın gerçek yüzü yine...
Ana Sayfa 05:00
Başkan Erdoğan'ın açılışta...
Ana Sayfa 00:24
Hülya avşar derin yırtmaçlı...
Ana Sayfa 00:44
Sokak ortasında kan donduran...
Ana Sayfa 00:24
Kamyonet araca çarptı, aynı...

Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu kendi restoranında 7 el silah ateşiyle öldürülmüştü. Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin failleri Kadir Yasak ve Ali Yasak ile birlikte toplam 9 kişi, 19 adrese yapılan baskınla yakalandılar. Şüpheliler, Organize Şube'de sorguya alınırken, firar eden iki şüpheli Seccad Yeşil ile Serkan Dakman'ı yakalamak için sürek avı başlatıldı. Katil zanlılarından Seccad Yeşil'in sosyal medyadan aynı gün yaptığı paylaşım ise dikkat çekmişti. Ece Erken'le Mahmutyazıcıoğlu'nun evlendiği tarihte paylaşım yapan Seccad Yeşil, "Allah büyük" yazısını yazmış. İşte Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümündeki detaylar...

Magazin Videoları
SON DAKİKA