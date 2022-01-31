Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayetinde flaş gelişme! Sürek avı başlatıldı! Seccad Yeşil...

Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu kendi restoranında 7 el silah ateşiyle öldürülmüştü. Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin failleri Kadir Yasak ve Ali Yasak ile birlikte toplam 9 kişi, 19 adrese yapılan baskınla yakalandılar. Şüpheliler, Organize Şube'de sorguya alınırken, firar eden iki şüpheli Seccad Yeşil ile Serkan Dakman'ı yakalamak için sürek avı başlatıldı. Katil zanlılarından Seccad Yeşil'in sosyal medyadan aynı gün yaptığı paylaşım ise dikkat çekmişti. Ece Erken'le Mahmutyazıcıoğlu'nun evlendiği tarihte paylaşım yapan Seccad Yeşil, "Allah büyük" yazısını yazmış. İşte Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümündeki detaylar...