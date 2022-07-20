Haberler Magazin Videoları Ece Erken'e tehdit! Mesajları ifşalayıp Celal Mahmutyazıcıoğlu'na sosyal medyadan ayar verdi: ''Sen kardeşinin mallarına çökmüşsün”

Ece Erken'e tehdit! Mesajları ifşalayıp Celal Mahmutyazıcıoğlu'na sosyal medyadan ayar verdi: ''Sen kardeşinin mallarına çökmüşsün”

Ece Erken'e tehdit! Mesajları ifşalayıp Celal Mahmutyazıcıoğlu'na sosyal medyadan ayar verdi: ''Sen kardeşinin mallarına çökmüşsün”
20.07.2022 10:41

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Beşiktaş eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Bakırköy'de bir balıkçı restoranında silahlı saldırıya uğrayarak vefat etmişti. Eşini vefatının ardından oldukça zor günler geçiren Ece Erken, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık acısını sevenleriyle paylaşmıştı. Şimdilerde oğlu Eymen ile vakit geçirerek zor günlerin geride bırakmaya çalışan Erken, yaptığı son paylaşımlarla dikkat çekti. Ünlü sunucu, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu tarafından tehdit edildiğini açıkladı. Erken, kendisine atılan mesajları da sosyal medya üzerinden ifşa etti. İşte detaylar...

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Ece Erken'in 7 aylık eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, ocak ayında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ardından miras kavgası sürüyor. Ece Erken, reddi miras yapmıştı. Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu tarafından tehdit edildiğini açıkladı.

MALLARA ÇÖKTÜN
Erken paylaşımında ise "Sabaha kadar bana tehdit mesajı atan Celal'cik! Sedef'i Acarkent'in güvenliğine göndermişsin. Evimin önünün kamera görüntülerini almışsın. Sen KARDEŞİSİN mallarına çökmüşsün, katillerin peşine 1 saniye düşmemişsin, benim kapı önümün güvenlik kameralarını ne hakla aldırırsın ki! Aldır!" diye yazdı.

500 BIN VEREYIM SUSUN VE DUA EDIN
ERKEN "Neye üzülüyorum biliyor musunuz? Miras ne kötü ne acı bir şeymiş. Siz de şahitsiniz tek kuruş almadım. Şafak'ın bir minibüsü kalmış o da bende değil. Kapı önümün görüntüsünü aldırıyor abisi ve karısı. 'Ece'de mi?' diye. Ya 500 bin vereyim susun da Şafak'a bir dua edin. 40'ını bile yapmadınız. Rabbim kim ne hak ettiyse yaşatsın.'

İŞTE ERKEN'IN IFŞA ETTIĞI MESAJ


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