Ece Erken’den duygusal satırlar: Belki mükemmel bir anne değilim ama...

Ünlü sunucu Ece Erken, Serkan Uçar ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Eymen’in doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla oğlunun yeni yaşını kutlayan Ece Erken’in fotoğrafın altına düştüğü not takipçilerini duygulandırdı. Ece Erken, “Hayatımda en mutlu olduğum andır net. Allah'ım nasip ettiği için binlerce şükürler olsun” ifadelerini kullandı.

Ünlü sunucu Ece Erken, Instagram hesabında 7 yaşına basan oğlu Eymen'in doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.

42 yaşındaki sunucu, oğlu Eymen ile verdiği pozları şu notla takipçilerinin beğenisine sundu: "Benim gözümün nuru, can, yol, hayat arkadaşım. 7 Nisan. 7'den gün alıyorsun, ne çabuk geçti altı yıl ama dolu dolu"

"Her anını yakalayabildiğim, beraber geçirebildiğim için şükürler olsun. Tek başıma büyüttüm gibi gözükse de anneciğimin, babacığımın hakkını ödeyemem. Allah onlardan razı olsun. Beni, bizi hiç yalnız bırakmadılar"

"Abiciğim ve ailesi uzaktan da olsa hep destekti ve altı yaşına getirdik Eymenikoyu. Oğlum ve tüm çocuklar daha nice mutlu ve sağlıklı yıllar geçirir inşallah"

"Rabbimin değerli emaneti oğluma belki mükemmel bir anne değilim ama elimden geldiğince iyi bir anne olmaya çalıştım ve çalışacağım. iyi ki doğdun canım oğlum"

"HAYATIMDA EN MUTLU OLDUĞUM AN"

Peş peşe paylaşımlarda bulunan Ece Erken, "Hayatımda en mutlu olduğum andır net. Allah'ım nasip ettiği için binlerce şükürler olsun. Tüm evlatlara, tüm çocuklara sağlıklı bir ömür diliyorum" ifadelerini kullandı.