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Ebru Şancı’dan bomba Demet Özdemir açıklaması: ‘’Birinden çok etkilenmiş’’

Ebru Şancı’dan bomba Demet Özdemir açıklaması: ‘’Birinden çok etkilenmiş’’
03.05.2023 10:13 - Son Güncelleme: 03.05.2023 10:14

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Demet'ten dans performansı!

8 ay önce görkemli bir düğünle dünyaevine giren Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir hakkında günlerdir konuşulan ayrılık iddiaları sonrası önceki gün ilk ağızdan açıklama yapmış ve boşanacaklarını duyurmuşlardı.Evli yönetmenle yasak aşk yaşadığı iddialarının hemen ardından ayrılık haberleri çıkması her şeyin başlangıcı olmuştu. Çiftin boşanma nedenleri merak edilirken iddiaların ardı arkası kesilmiyor. O iddialara bir yenisi hatta daha şaşkınlık vereni eklendi. O da Engin Akyürek'le ilgiliydi. İşte detaylar...

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