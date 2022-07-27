Ebru Şallı itirafıyla şoke eden Ozan Orhon'dan müjdeli haber: "Büyük Galatasaraylı geliyor"

Ozan Orhon'un eşi bakın kim çıktı! Ebru Şallı itirafıyla ağızları açık bırakmıştı, Orhon'dan bu kez müjdeli haber geldi. 1995'te Queen of Turkey yarışmasında Türkiye güzeli seçilen Ebru Şallı ile Haziran 1997'de nikah masasına oturan Ozan Orhon böylece ilk evlliğini gerçekleştirdi. Önceki gün ilk eşi Ebru Şallı hakkında, "Niye evlendiğimi hâlâ sorguluyorum" diyen Ozan, gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz Ağustos ayında dördüncü kez nikah masasına oturan Ozan Orhon Instagram'dan baba olacağı haberini sevenleriyle, "Büyük Galatasaraylı geliyor" notuyla paylaştı. Orhon'a, hayranlarından ve birçok ünlü isimden tebrik mesajı yağdı.