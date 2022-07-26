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Haberler Magazin Ozan Orhon'un eşi bakın kim çıktı! Ebru Şallı itirafıyla ağızları açık bırakmıştı bu kez müjdeli haber geldi: "Büyük Galatasaraylı geliyor"

Ozan Orhon'un eşi bakın kim çıktı! Ebru Şallı itirafıyla ağızları açık bırakmıştı bu kez müjdeli haber geldi: "Büyük Galatasaraylı geliyor"

Ozan Orhon'un eşi bakın kim çıktı! Ebru Şallı itirafıyla ağızları açık bırakmıştı, Orhon'dan bu kez müjdeli haber geldi. 1995'te Queen of Turkey yarışmasında Türkiye güzeli seçilen Ebru Şallı ile Haziran 1997'de nikah masasına oturan Ozan Orhon böylece ilk evlliğini gerçekleştirdi. Önceki gün ilk eşi Ebru Şallı hakkında, "Niye evlendiğimi hâlâ sorguluyorum" diyen Ozan, gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz Ağustos ayında dördüncü kez nikah masasına oturan Ozan Orhon Instagram'dan baba olacağı haberini sevenleriyle, "Büyük Galatasaraylı geliyor" notuyla paylaştı. Orhon'a, hayranlarından ve birçok ünlü isimden tebrik mesajı yağdı.

26.07.2022 10:47 - Son Güncelleme: 26.07.2022 10:47
Ozan Orhon’un eşi bakın kim çıktı! Ebru Şallı itirafıyla ağızları açık bırakmıştı bu kez müjdeli haber geldi: Büyük Galatasaraylı geliyor

"BÜYÜK GALATASARAYLI GELİYOR"

Ozan Orhon'un eşi bakın kim çıktı! Ebru Şallı itirafıyla ağızları açık bırakmıştı, bu kez müjdeli haber geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ozan Orhon’un eşi bakın kim çıktı! Ebru Şallı itirafıyla ağızları açık bırakmıştı bu kez müjdeli haber geldi: Büyük Galatasaraylı geliyor

1990'lı yıllarda pop dünyasında fırtınalar estiren şarkıcı Ozan Orhon, geçtiğimiz aylarda dördüncü evliliğini Selcan Demirci ile yapmış ve "Hayatımın mucizesi olarak bakıyorum. Evliliğe kapılarımı kapattığım zaman karşılaştık" demişti.

Ozan Orhon’un eşi bakın kim çıktı! Ebru Şallı itirafıyla ağızları açık bırakmıştı bu kez müjdeli haber geldi: Büyük Galatasaraylı geliyor

"EVLİLİKLERİMİN HİÇBİRİNDEN PİŞMAN DEĞİLİM"
Orhon, "Yalnız başıma Robinson Crusoe hayatı yaşıyordum. Hayat bir şekilde karşınıza çıkartabiliyor. Evliliklerimin hiçbirinden pişman değilim. İyi ki de onlar yaşandı ki doğruyu ve sevdiğim insanı buldum" şeklinde konuşmuştu.

Ozan Orhon’un eşi bakın kim çıktı! Ebru Şallı itirafıyla ağızları açık bırakmıştı bu kez müjdeli haber geldi: Büyük Galatasaraylı geliyor

Ozan Orhon, birkaç gün önce de Armağan Çağlayan'ın programına konuk olarak gündeme geldi.Kariyerinden özel hayatına birçok konuda konuşan Orhon, programda 1996 yılında evlendiği Ebru Şallı ile yaşadığı aşk sürecini anlattı.

Ozan Orhon’un eşi bakın kim çıktı! Ebru Şallı itirafıyla ağızları açık bırakmıştı bu kez müjdeli haber geldi: Büyük Galatasaraylı geliyor

"FIRTINALI DÖNEM OLDU"
Ünlü isim, şu ifadeleri kullandı: "Benim için bayağı bir fırtınalı dönem oldu. Zaten başarısız olmuş bir albümün psikolojisi var. O arada 'Perişan' albümünde tanıştık. Klipte Ebru'yu seçmişler. Tanıştık. O zaman motosiklet kullanıyorum. Ebru'yu gezdirdim. Öyle arkadaşlığımız başladı. Sonra evlendik. Ben de niye evlendiğimi hâlâ sorguluyorum. Ben de çocuk o da çocuk. Ebru 18 yaşındaydı"

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