Ozan Orhon'un eşi bakın kim çıktı! Ebru Şallı itirafıyla ağızları açık bırakmıştı bu kez müjdeli haber geldi: "Büyük Galatasaraylı geliyor"
Ozan Orhon'un eşi bakın kim çıktı! Ebru Şallı itirafıyla ağızları açık bırakmıştı, Orhon'dan bu kez müjdeli haber geldi. 1995'te Queen of Turkey yarışmasında Türkiye güzeli seçilen Ebru Şallı ile Haziran 1997'de nikah masasına oturan Ozan Orhon böylece ilk evlliğini gerçekleştirdi. Önceki gün ilk eşi Ebru Şallı hakkında, "Niye evlendiğimi hâlâ sorguluyorum" diyen Ozan, gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz Ağustos ayında dördüncü kez nikah masasına oturan Ozan Orhon Instagram'dan baba olacağı haberini sevenleriyle, "Büyük Galatasaraylı geliyor" notuyla paylaştı. Orhon'a, hayranlarından ve birçok ünlü isimden tebrik mesajı yağdı.
"BÜYÜK GALATASARAYLI GELİYOR"
Ozan Orhon'un eşi bakın kim çıktı! Ebru Şallı itirafıyla ağızları açık bırakmıştı, bu kez müjdeli haber geldi.
1990'lı yıllarda pop dünyasında fırtınalar estiren şarkıcı Ozan Orhon, geçtiğimiz aylarda dördüncü evliliğini Selcan Demirci ile yapmış ve "Hayatımın mucizesi olarak bakıyorum. Evliliğe kapılarımı kapattığım zaman karşılaştık" demişti.
Ozan Orhon, birkaç gün önce de Armağan Çağlayan'ın programına konuk olarak gündeme geldi.Kariyerinden özel hayatına birçok konuda konuşan Orhon, programda 1996 yılında evlendiği Ebru Şallı ile yaşadığı aşk sürecini anlattı.
"FIRTINALI DÖNEM OLDU"
Ünlü isim, şu ifadeleri kullandı: "Benim için bayağı bir fırtınalı dönem oldu. Zaten başarısız olmuş bir albümün psikolojisi var. O arada 'Perişan' albümünde tanıştık. Klipte Ebru'yu seçmişler. Tanıştık. O zaman motosiklet kullanıyorum. Ebru'yu gezdirdim. Öyle arkadaşlığımız başladı. Sonra evlendik. Ben de niye evlendiğimi hâlâ sorguluyorum. Ben de çocuk o da çocuk. Ebru 18 yaşındaydı"