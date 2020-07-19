Ebru Şahin ile Cedi Osman denizden çıkarken yakalandı! 26 yaşındaki Ebru Şahin sevgilisini geride bırakıp...

19.07.2020 16:55

Hercai dizisi ile kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan 26 yaşındaki Ebru Şahin, Cedi Osman ile Alaçatı tatiline devam ediyor. Güzel oyuncu ile genç basketbolcu, aşklarını önce inkar etmiş, ardından el ele poz vermişti. Son günlerin en çok konuşulan çifti olan 25 yaşındaki Cedi Osman ile 26 yaşındaki Ebru Şahin, denizden çıkarken görüntülendi. Ebru Şahin'in, sevgilisi Cedi Osman'ı beklemeden ve arkasına bakmadan sahile çıktığı anlar kameralara işte böyle yansıdı...

Ebru Şahin ile Cedi Osman, Çeşme tatiline devam ediyor. Ardı ardına yakalanan çiçeği burnunda çift, son olarak geçtiğimiz gün birlikte akşam yemeği yedikten sonra, mekan çıkışında kendilerini bekleyen muhabirlerin karşısına el ele çıkmış ve aşklarını resmen ilan etmişlerdi.

Ortak arkadaşları sayesinde tanışan çift, bu kez de denizden çıkarken görüntülendi. 26 yaşındaki Ebru Şahin'in, basketbolcu sevgilisini geride bırakıp hızlı adımlarla kumsala doğru ilerlemesi, 'İkili arasında kriz mi yaşanıyor?' sorusunu akıllara getirdi.