Acun Ilıcalı ve Songül Karlı'nın fotoğrafı sosyal medyaya bomba gibi düştü! 'Evlenin'

20.07.2020 09:38

Bikinili fotoğrafları ile son günlerde adından sıkça söz ettirirken Songül Karlı, 4 yıl önce Acun Ilıcalı ile çekilmiş bir fotoğrafı yeniden gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde dede olan Acun Ilıcalı'nın 4 yıl önceki halini görenler şaşırdı. Nedeni ise Ilıcalı'nın daha genç ve sakallı olmasıydı... 4 yıl içerisindeki değişimi ile dikkat çeken Acun Ilıcalı'nın Songül Karlı ile fotoğrafına bir sosyal medya kullanıcısından gelen yorum dikkat çekti. İşte bikini frikiki ile magazin gündeminden düşmeyen 46 yaşındaki Songül Karlı'nın, Acun Ilıcalı'nın kanatları altında çekildiği fotoğraf...