Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen bikinili pozlarına devam ediyor! 'Su gibisin Fahriye'

17.07.2020 18:19

Fahriye Evcen Instagram paylaşımlarına devam ediyor. Ailesi ile birlikte Bodrum tatilinde olan Fahriye Evcen oğlu Karan ile paylaşımının ardından takipçilerinin karşısına bir kez daha güneşlenirken çıktı. Kendisine vakit ayıran ve sıcak havanın tadını güneşlenerek çıkartmayı tercih eden Evcen, Instagram'dan yaptığı paylaşımla dikkat çekti. İşte huzur dolu bir tatil geçirdiği yüzünün aldığı ifadeden belli olan Fahriye Evcen'in bikinili paylaşımı...

Fahriye Evcen Instagram paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Güzel oyuncu, oğlu Karan ile fotoğrafını, 'Babası gibi keskin bakışlım' notu ile paylaşmış ve Burak Özçivit'ten ise bu paylaşıma 'Kurt bakışlım' şeklinde yorum gelmişti. Magazin gündeminin yakından takip ettiği ünlü çiftten Evcen, geçtiğimiz günlerde ilk bikinili pozunu vermiş ve güzelliği ile dikkat çekmişti.

Oğlu Karan'ı dünyaya getirdikten sonra aldığı kilolarla eleştirilen Evcen, geçtiğimiz günlerde yaptığı bu paylaşımla, çirkin yorumlara bir kez daha yanıt vermiş oldu.