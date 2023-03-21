Ebru Polat’tan ‘bahar temizliği paylaşımı! Sosyal medya evini konuştu

Ebru Polat’tan ‘bahar temizliği paylaşımı! Kendi markasının çıkaran ünlüler kervanına katılan şarkıcı Ebru Polat, geçen yıllarda konuk olduğu bir magazin programında bir günlük kazancı açıklamıştı. Açıklamasıyla uzun süre gündem olan Polat'ın bir günde bin 890 şampuan sattığı ve yaklaşık 40 bin TL kazandığı ortaya çıkmıştı. Attığı her adımla dikkat çeken ünlü şarkıcı, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. "Bahar temizliği" diyen Polat, yatak odasının her detayını yayınladı. Ünlü ismin lüks evi dikkat çekerken kısa sürede gündem oldu. İşte Ebru Polat'ın o paylaşımı...