Ebru Polat 'Karantinadan çıkayım, her güne bir sevgili koyacağım' dedi hayranları şoke oldu! 'Bu nasıl fotoğraf' 30.03.2020 16:20

Ebru Polat Instagram hesabından mayolu paylaşımda bulundu. Dansları ve paylaşımları ile magazin gündeminden düşmeyen 36 yaşındaki Ebru Polat, Dubai'ye tatile gittiğini mayolu fotoğraflarını paylaşarak takipçilerine duyurdu. Sosyal medyayı aktif kullanan ve hemen hemen her paylaşımıyla Hadise gibi gündem olmayı başaran Ebru Polat, mayolu fotoğrafına yazdığı yorumla herkesi şoke ederken, takipçilerinin bazılarından "Allah akıl fikir versin" şeklinde tepkiler aldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise "Fotoğraflarda güzel görünen ünlülerin makyajsız hallerini çok merak ediyorum, mesela Ebru Polat makyajsız nasıl görünüyor?" şeklinde yorumlarda bulundu. İşte Ebru Polat'ın çok konuşulan mayolu hali ve makyajsız hali...

Ebru Polat, Türkiye'de corona virüs ((Covid-19) vakalarının artması nedeniyle günlerdir evinden dışarı çıkmıyor. Evde kendini karantinaya alan şarkıcı, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanmayı ihmal etmiyor. Polat'ın Instagram'da yaptığı son paylaşım ise takipçilerini şaşırttı.

Ünlü şarkıcı, karantina günlerinden sıkılmış olacak ki sevgilisizliğinden şikayet etti.

Ebru Polat, "Meğer özel hayat çok önemli bir şeymiş. Bir çıkayım şu karantinadan her güne bir sevgili koyacağım" ifadelerini kullandı.

"Cuma, cumartesi, pazar konserlerde olacağım, geri kalan her güne bir sevgili koyacağım. Yıllardır sevgilimin olmamasını, sadece işle uğraşmamın acısını çıkarmış olacağım bence."

DANS VİDEOSUNA BEĞENİ YAĞDI

Öte yandan Ebru Polat, geçtiğimiz günlerde dans videosunu "Delirmeye başladık; öyleyse dans" notuyla TikTok'ta paylaştı.