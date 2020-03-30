Pınar Altuğ'un kardeşini görenler şoke oldu! 'Tek çocuk değil miydiniz siz?' Çocuklar Duymasın'ın yıldızına bir bakın! 30.03.2020 18:18

Miss Turkey 1994'te birinci olan ve böylece şöhret basamaklarını tırmanmaya başlayan Pınar Altuğ Atacan, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında. Eşi Yağmur Atacan ve kızı Su Atacan ile koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan Altuğ, sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor. Kızı ile mutfaktan çıkmayan 45 yaşındaki Pınar Altuğ, Instagram'dan kardeşi Kartal Altuğ ve babası Niyazı Altuğ'un fotoğrafını paylaştı. Pınar Altuğ gençlik yıllarında babasının yanında verdiği pozla dikkat çekerken, kardeşi Kartal ise sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı. Birçok kişi Pınar Altuğ'u tek çocuk olarak bildiğini belirtti. İşte Çocuklar Duymasın'ın sevilen Meltem karakterini canlandıran oyuncu Pınar Altuğ'un kardeşi ve gençlik yıllarına ait çok konuşulan halleri...

Pınar Altuğ, kardeşi ve babasının doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı, herkes şoke oldu. Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem karakteri ile milyonların sevgisini kazanan ve aralarındaki yaş farkı nedeniyle eşi Su Atacan ile magazin gündeminden düşmeyen güzel oyuncu Pınar Altuğ'un kardeşi olduğunu öğrenenler şoke oldu.

Koronavirüs nedeniyle evden çıkmayan, kızı ve eşi ile evinde vakit geçiren Pınar Altuğ, Instagram'dan gençlik fotoğraflarını da paylaşmayı ihmal etmiyor. İşte Pınar Altuğ'un çok konuşulan gençlik fotoğrafı ve kardeşi Kartal...

Pınar Yağmur Atacan, 2 Eylül 1974'te İstanbul'da dünyaya geldi. Saint Benoît Fransız Lisesi'nde okudu. Lisedeyken mankenlik yapmaya başladı. 1994 yılında Miss Turkey seçilen Altuğ, 1997 senesinde girdiği İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme bölümünündeki eğitimini yarıda bıraktı.

Pınar Yağmur Atacan, 2 Eylül 1974'te İstanbul'da dünyaya geldi. Saint Benoît Fransız Lisesi'nde okudu. Lisedeyken mankenlik yapmaya başladı. 1994 yılında Miss Turkey seçilen Altuğ, 1997 senesinde girdiği İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme bölümünündeki eğitimini yarıda bıraktı.

1995 yılında televizyon hayatı başladı. 1995-1998 yılları arasında çeşitli magazin programlarında sunuculuk yaptı. 1999'da Pınar'ın Yemek Zevki adlı programı yapmaya başladı ve hemen ardından da mankenliğe veda etti.

2000 yılında Kurt Kapanı adlı dizide rol almaya başladı. Ardından Çocuklar Duymasın, Omuz Omuza, Davetsiz Misafir ve İlk Aşkım dizilerinde de rol aldı. 2003 yılında Pınar'ın Mutfağından adlı yemek kitabını çıkarttı. 2004 ile 2006 yılları arasında Türkiye'nin Yıldızları programını sundu. 2010'da ise Çocuklar Duymasın'ın yeni versiyonunda rol almıştır.