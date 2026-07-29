Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2026 14:14

Başarılı oyuncu Özge Yağız, yeni dizisinin setinde ablası Ezgi, eniştesi ve yeğeniyle bir araya geldi. Abla-kardeşin yan yana verdiği pozlar kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

Televizyon ekranlarının sevilen isimlerinden olan ve şu sıralar "Doğanın Kanunu" dizisinde "Doğa" karakterine hayat veren Özge Yağız, başarılı oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da ilgi odağı olmaya devam ediyor. Sette kendisini ziyaret eden ailesiyle keyifli anlar yaşayan güzel oyuncu, bu anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Ablasıyla Pozları Sosyal Medyada Gündem Oldu

Ünlü oyuncunun ablası Ezgi ile yan yana verdiği kareler, iki kardeş arasındaki inanılmaz benzerliği gözler önüne serdi. "Kopyala-yapıştır güzellik" dedirten fotoğrafları gören takipçiler, "İkiz gibiler" yorumunda bulunarak paylaşıma yoğun ilgi gösterdi.

Aile Ziyareti Sete Neşe Kattı

Ablasının yanı sıra eniştesi ve yeğeninin de set ziyaretiyle moral depolayan Özge Yağız, neşeli anlarını sosyal medya hesapları üzerinden takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede binlerce beğeni ve olumlu yorum alan paylaşım, magazin basınının da dikkatini çekti.