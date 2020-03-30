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Yonca Evcimik estetik operasyonu görüntüleriyle şoke etti! İşte Çılgın Bediş Yonca Evcimik'in son hali

Yonca Evcimik estetik operasyonu görüntüleriyle şoke etti! İşte Çılgın Bediş Yonca Evcimik'in son hali

30.03.2020 14:48

Çılgın Bediş dizisindeki zıpır halleri ile hafızalara kazınan Yonca Evcimik, estetik operasyonu görüntülerini paylaştı, görenler tüyleri ürperdi. Yonca Evcimik, 16 Eylül 1963 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Sanat hayatına 1977 yılında çocuk tiyatrosu ile başladı.Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Yüksek Bale Bölümü'nden mezun oldu. 1978-1990 yılları arasında müzikallerde uzman dansçı ve şarkıcı olarak çalıştı. Bir dönemin popüler dizisi Çılgın Bediş dizisinde Cenk Torun ile birlikte rol alan 56 yaşındaki Yonca Evcimik'in son halini görmeye hazır mısınız?


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