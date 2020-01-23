Ebru Polat canlı yayına katıldığı magazin programında ifşalandı! Mikrofonu açık kaldı sevgilisi ortaya çıktı 23.01.2020 17:04

Şarkıcı Ebru Polat canlı yayında ifşa oldu! Yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen şarkıcı Ebru Polat, 2. Sayfa programına katıldı. Canlı yayına çıkmadan önce yakasında bulunan mikrofonu unutup sevgilisiyle tartışan Polat, programın sunucuları tarafından canlı yayında ifşa edildi. Herkesten sakladığı sevgilisi canlı yayında ifşa edilen Ebru Polat'ın ağzı açık kaldı. İşte Ebru Polat'ın sunucular tarafından ifşa edildiği o anlar...

Canlı yayında işlerinden bahseden ve magazin haberlerine yorum yapan Polat, sunucuların sevgilisini sormasıyla şaşkına döndü. Sunucunun 'Maviş ne yapıyor? Aşk sana yaramış' demesiyle afallayan Polat, mikrofonun açık olduğunu hatırlayınca "Siz Maviş'i nereden biliyorsunuz? Cep telefonuma nasıl kaydettiğimi nereden biliyorsunuz ki? Ben onu hiçbir yerde paylaşmadım ki. Allah kahretsin mikrofonum mu açık kalmış? Ben telefonla konuşurken bende mikrofon vardı. Ben şu an şok, yakalandım" dedi.

Sevgilisiyle yayın öncesi tartıştığını hatta birbirlerini engellediğini söyleyen Polat, sözlerine şöyle devam etti: "Biz tartışınca birbirimizi engelliyoruz. Engel kalktı da barışmayacağız.Ben biraz alınganım. Her şeye kırılıp incinebiliyorum ve karşılığında sert hareketler yapabiliyorum. Maviş'in gönlünü almadım." açıklamasında bulundu.