İpek Filiz Yazıcı ve kız kardeşi Duru Yazıcı'ya sosyal medyada 'Barbie' benzetmesi

Kadir İnanır'ın mirasında 60 milyon TL detayı! Tedavi için evlerini sattığı iddia edildi

Ezgi Mola yeni sevgilisi Yaşar Çağlak'la ilk kez görüntülendi

Ezgi Mola yeni sevgilisi Yaşar Çağlak'la ilk kez görüntülendi