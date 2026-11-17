Bülent Serttaş'tan samimi estetik itirafı: Göz kapakları ve kenarlarına botoks yaptırdım
Magazin dünyasının renkli isimlerinden türkücü Bülent Serttaş, gazetecilerin estetik konusundaki sorularını samimiyetle yanıtladı. Yüzüne yaptırdığı işlemleri gizlemeden tek tek anlatan ünlü sanatçı, göz kapakları ve göz kenarlarına botoks uygulattığını paylaştı. Estetikte aşırılığa karşı olduğunu vurgulayan Serttaş, her zaman doğal görünümden yana tercih yaptığını belirtti.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Magazin