Doğduğun Ev Kaderindir 38. bölüm fragmanı izle! Gülcan Arslan, 'Doğduğun Ev Kaderindir'de

TV8’de yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin 38. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin son bölümüne Mehdi karakterini canlandıran İbrahim Çelikkol'un ayrılması damga vurmuştu. İbrahim Çelikkol'un ayrılmasından sonra dizinin yeni yayınlanan fragmanında diziseverler sürpriz bir isimle karşılaştı. 'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisine Demet Özdemir'in ablası olarak Gülcan Arslan dahil oldu. Gülcan Arslan'ın Nesrin’ karakterini canlandıracağı öğrenildi. İşte Doğduğun Ev Kaderindir 38. bölüm fragmanı...