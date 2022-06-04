Dilara Aksüyek: İç çamaşırıyla sokakta dolaşmadım

Ünlü oyuncu Dilara Aksüyek, geçen akşam Cihangir'de görüntülenmiş ve tarzıyla sosyal medyanın diline düşmüştü. Sosyal medya kullanıcıları, Aksüyek'in bol kesim çizgili pantolonunun üzerine giydiği üstte işaret ederek "Kıyafetin içine giyilen şeyler dışında moda oldu", "Üzerini giyinmeyi unutmuş", "Sütyenle de sokağa çıkmazsın" yorumlarında bulunmuştu. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Aksüyek, üzerindekinin 'sütyen' olmadığının altını çizerek dikkat çeken ifadeler kullandı. Aksüyek kısa sürede gündem olurken sosyal medya kullanıcıları açıklamaya ikna olmadı. İşte Dilara Aksüyek'in o açıklaması...