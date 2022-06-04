Yeşilçam efsanesi Fatma Girik’in kardeşi o gerçekle herkesi şaşırttı! Meğer Kemal Sunal ile aynı filmde rol almış

Türk sinema tarihine isimlerini altın harflerle yazdıran Kemal Sunal ile Fatma Girik, 1984 yapımı olan Postacı filmin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu. Filmde Sevtap ve Adem karakterlerini canlandıran merhum sanatçıların hayatları da merak konusu oldu. Japon İşi, Kanlı Nigar gibi filmlerde birlikte kamera karşısına geçen ve 7'den 70'e geniş bir hayran kitlesine ulaşan Yeşilçam yıldızlarının arasındaki bir gerçek ise hayranlarını şaşırttı. Kemal Sunal'ın Nevra Serezli ile başrolü paylaştığı filmde yakın dostu ve meslektaşı Fatma Girik'in kardeşiyle birlikte rol aldığını duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Fatma Girik'in Yeşilçam filmlerinde rol alan kardeşi kimmiş...