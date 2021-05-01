RAMAZAN İMSAKİYE
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Derin Talu gömleğini açıp iç çamaşırlı video paylaştı

Derin Talu gömleğini açıp iç çamaşırlı video paylaştı
01.05.2021 15:00
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Derin Talu'dan iç çamaşırlı...
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47 yaşındaki Defne Samyeli'nin, Eren Talu ile evliliğinden olan kızları 23 yaşındaki Deren Talu ve 17 yaşındaki Derin Talu son dönemin en çok konuşulan iki ismi olarak göze çarpıyor. Deren Talu modellik ve oyunculuk kariyerinde ilerlerken Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu sosyal medyadan yaptığı dekolteli paylaşımlarla adından söz ettiriyor. 17 yaşındaki Derin Talu beyaz gömleğinin düğmelerini açıp iç çamaşırlı video paylaştı. Talu'nun bu paylaşımları bazı takipçileri tarafından Ramazan ayı içinde olunduğu için eleştiriyle karşılandı. İşte Derin Talu'nun iç çamaşırlı paylaşımı...


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