Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu gömleğini açtı şeffaf iç çamaşırıyla video paylaştı! Ramazan da bile sınırı yok

Eski spikerle, sunucu, oyuncu, şarkıcı 47 yaşındaki Defne Samyeli, yavaş yavaş tahtını kızlarına bırakıyor. Son dönemlerde bir gece kulübünden sahne alan Defne Samyeli'nin, Eren Talu ile evliliğinden olan kızları 23 yaşındaki Deren Talu ve 17 yaşındaki Derin Talu son dönemin en çok konuşulan iki ismi olarak göze çarpıyor. Özellikle henüz 17 yaşında olan Derin Talu'nun ağır makyajlı ve dekolteli pozları sıklıkla sosyal medya kullanıcılarından tepki görüyor. İşte o pozlara bir yenisi daha eklendi. Ramazan ayında paylaştığı video sonrası Derin Talu sosyal medya kullanıcıları tarafından topa tutuldu.

01.05.2021 10:45 - Son Güncelleme: 01.05.2021 10:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





