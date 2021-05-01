RAMAZAN İMSAKİYE
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Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu gömleğini açtı şeffaf iç çamaşırıyla video paylaştı! Ramazan da bile sınırı yok

Eski spikerle, sunucu, oyuncu, şarkıcı 47 yaşındaki Defne Samyeli, yavaş yavaş tahtını kızlarına bırakıyor. Son dönemlerde bir gece kulübünden sahne alan Defne Samyeli'nin, Eren Talu ile evliliğinden olan kızları 23 yaşındaki Deren Talu ve 17 yaşındaki Derin Talu son dönemin en çok konuşulan iki ismi olarak göze çarpıyor. Özellikle henüz 17 yaşında olan Derin Talu'nun ağır makyajlı ve dekolteli pozları sıklıkla sosyal medya kullanıcılarından tepki görüyor. İşte o pozlara bir yenisi daha eklendi. Ramazan ayında paylaştığı video sonrası Derin Talu sosyal medya kullanıcıları tarafından topa tutuldu.

01.05.2021 10:45 - Son Güncelleme: 01.05.2021 10:45
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu gömleğini açtı şeffaf iç çamaşırıyla video paylaştı! Ramazan da bile sınırı yok

Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki küçük kızı Derin Talu iddialı pozlar vermeye devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu gömleğini açtı şeffaf iç çamaşırıyla video paylaştı! Ramazan da bile sınırı yok

Talu'nun yaptığı iç çamaşırlı paylaşım, sosyal medyada tartışmalara neden olurken, bazı takipçileri tarafından eleştiriyle karşılandı.

Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu gömleğini açtı şeffaf iç çamaşırıyla video paylaştı! Ramazan da bile sınırı yok

Defne Samyeli'nin kendi kadar kızları Deren Talu ile Derin Talu da gündemden düşmüyor.

Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu gömleğini açtı şeffaf iç çamaşırıyla video paylaştı! Ramazan da bile sınırı yok

Deren Talu modellik ve oyunculuk kariyerinde ilerlerken Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu sosyal medyadan yaptığı dekolteli paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu gömleğini açtı şeffaf iç çamaşırıyla video paylaştı! Ramazan da bile sınırı yok

İŞTE OLAY YARATAN O PAYLAŞIMLAR

17 yaşındaki Derin Talu, dün süper mini paylaşımından sonra, bugün de beyaz gömleğinin önünü açarak iş çamaşırlı şekilde köpeğini severken çektiği videosunu paylaştı.