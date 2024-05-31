16 yaşındaki kızını ifşa etmişti! Deniz Akkaya'nın kızı Ayşe Önbilgin hakkında yeni gelişme! Devreye dede girdi

Manken Deniz Akkaya, Efe Önbilgin ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Ayşe Önbilgin'in saldırısına uğradığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla duyurmuştu. "Telefonuna el koyduğum için saldırdı balkona kilitledi" diyen Deniz Akkaya'nın açıklamaları sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçmişti. Deniz Akkaya'nın kendisini darp ettiği ve hürriyetimden yoksun bıraktı iddialarında bulunduğu kızı Ayşe, Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu'nda ifade verdi. Ayşe'nin işlediği suçun 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' olduğunu ve cezasını idrak edebilecek akıl sağlığına sahip olduğuna dair rapor düzenlendi. Öte yandan ünlü mankenin babasından da yeni bir hamle geldi. İşte detaylar...
Geçtiğimiz günlerde Deniz Akkaya sosyal medyadan, Efe Önbilgin ile evliliğinden dünyaya gelen 16 yaşındaki kızı Ayşe Önbilgin'in telefonuna el koyduğu için fiziksel saldırısına uğradığını iddia etti. Polisin de devreye girdiği olayda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ayşe Önbilhgin'i koruma altına aldı.
Ünlü manken kızının devlet korumasına alınmasıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından yeni bir video paylaşarak "Evet, kendi rızamla ben gönderdim Çocuk Esirgeme'ye. Burnu sürtsün diye!" dedi. Türkiye'nin gündemine oturan olayda yeni gelişmeler yaşandı.
Babasının kızının velayeti için devreye girdiğini söyleyen Akkaya, ateş püskürerek, "Ben bugün bu konuyu sakince aramızda kapatıp, adı ergenlik olan bu sorunu çözmek için profesyonellerle konuşmaya niyet etmiştim. Fakat barodan kızıma atanan ve babama giden avukat, babamı bana dava açmak için ikna etmiş. Benim avukatıma, babamın benim kızımın velayetini alması için vekalet vereceğini söylemiş. Bu bilginin sabah gazetecilere bildirileceğini bildiğim için bu yayını açtım. Aklı selim aile bireylerimiz, kuzenim babamı arayarak benim ve kızımın çok zarar gördüğünü söyledi ve babamı defalarca uyardı. Kuzenim, 'Deniz ile kızı sorunlarını çözerler, siz ne yapmaya çalışıyorsunuz dedikçe babam, 'Deniz'i hapse attıracağım' dedi."