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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 18 Aralık 2023, 13:29 Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023, 13:42

Demet Şener’den 5 hareketlik gençlik sırrı! 🔥 20’liklere taş çıkaran Demet açıkladı: Her hareketi 3’er kereyle başlayıp...

İbrahim Kutluay ile yaptığı evlilikten İrem ve Ömer adlarında iki evladı olan Demet Şener, yaptığı son sosyal paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine topladı. Tibet’in 5 hareketini uygulamalı olarak gösteren Şener’in paylaşımı yüzlerce yorum alırken ünlü modelin fit hali dikkatlerden kaçmadı. İşte 46 yaşındaki iki çocuk annesi Demet Şener’in o paylaşımı...

1995 yılında yapılan Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda birinci seçilen Demet Şener, kariyeri ve özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. Şener, 2005-2015 yılları arasında evli kaldığı İbrahim Kutluay'dan İrem ve Ömer adında iki evladı oldu.

2019'da da Cenk Küpeli ile dünyaevine giren Şener'in bu evliliği de mutlu sonla bitmedi ve ikili 2021'de yollarını ayırdı. Şener, daha sonra ise gönlünü Tolga Arman'a kaptırdı.

Şimdilerde Tolga Arman ile aşklarına doludizgin devam eden Şener, sevgilisiyle yaptığı romantik paylaşımlarla sık sık adından söz ettirerek beğeni topladı.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü model, şimdi ise bambaşka bir paylaşımla takipçilerinin karşısına çıktı. Şener, 1 milyon takipçi sayısına ulaştığı Instagram hesabında Tibet'i 5 hareketini yaptığı anları paylaştı.

Siyah spor taytıyla kamera karşısına geçen Demet Şener, paylaşımının altına şu notu ekledi: "Size Tibet'in gençlik pınarının 5 hareketi ile geldim. Ben de geçen hafta başladım. Her hareketi 3'er kere ile başlayıp her hafta 2'şer adet fazlalaştırıyoruz ve 21 adete ulaştığımızda o şekilde devam ediyoruz.

Tabi bu hareketleri herhangi bir sağlık sorununuz yoksa yapıyorsunuz. Yoga ile çok faydası olduğunu bildiğimiz bu seriyi sizlerle de paylaşmak istedik. Daha detaylı bilgi için internetten araştırabilirsiniz. Sağlıkla kalın"

Fit haliyle dikkat çeken 46 yaşındaki iki çocuk annesi Demet Şener'in paylaşımı kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü model, takipçilerin konuyla ilgili sorularını da yanıtsız bırakmadı. Şener, "Haftada kaç kez yapalım" diyen takipçisine "Her gün" şeklinde karşılık verdi.

Ünlü isim, bir takipçisinin "Bu hareketleri ilk kez yapan biri tutulur kalır öncesi lazım" sözleri üzerine de şunları söyledi: "Hayır. O yüzden 3 kere ile başlıyorsunuz... Herhangi bir sağlık sorununuz yoksa yapabilirsiniz ayrıca biraz da tutulun demek ki o kadar hareketsizsiniz"

İşte Demet Şener'in o paylaşımı...

TAKİPÇİLERİ İLTİFAT YAĞDIRDI
Öte yandan Demet Şener birçok takipçisi tarafından iltifat yağmuruna tutuldu. Şener içi şu yorumlar yapıldı:

-Ne hoş bir kadın ya. Her zaman temiz her zaman bakımlı.
-Maşallah diyelim hareketler çok güzel sizde öylesiniz.
-Harikasınız her zamanki gibi.
-Nasıl zarif, naif ve güzel.

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