1995 y─▒l─▒nda yap─▒lan Miss Turkey G├╝zellik Yar─▒┼čmas─▒'nda birinci se├žilen Demet ┼×ener, kariyeri ve ├Âzel hayat─▒yla y─▒llarca ad─▒ndan s├Âz ettirdi. ┼×ener, 2005-2015 y─▒llar─▒ aras─▒nda evli kald─▒─č─▒ ─░brahim Kutluay'dan ─░rem ve ├ľmer ad─▒nda iki evlad─▒ oldu.

2019'da da Cenk K├╝peli ile d├╝nyaevine giren ┼×ener'in bu evlili─či de mutlu sonla bitmedi ve ikili 2021'de yollar─▒n─▒ ay─▒rd─▒. ┼×ener, daha sonra ise g├Ânl├╝n├╝ Tolga Arman'a kapt─▒rd─▒.

┼×imdilerde Tolga Arman ile a┼čklar─▒na doludizgin devam eden ┼×ener, sevgilisiyle yapt─▒─č─▒ romantik payla┼č─▒mlarla s─▒k s─▒k ad─▒ndan s├Âz ettirerek be─čeni toplad─▒.

Sosyal medyay─▒ aktif kullanan ├╝nl├╝ model, ┼čimdi ise bamba┼čka bir payla┼č─▒mla takip├žilerinin kar┼č─▒s─▒na ├ž─▒kt─▒. ┼×ener, 1 milyon takip├ži say─▒s─▒na ula┼čt─▒─č─▒ Instagram hesab─▒nda Tibet'i 5 hareketini yapt─▒─č─▒ anlar─▒ payla┼čt─▒.

Siyah spor tayt─▒yla kamera kar┼č─▒s─▒na ge├žen Demet ┼×ener, payla┼č─▒m─▒n─▒n alt─▒na ┼ču notu ekledi: "Size Tibet'in gen├žlik p─▒nar─▒n─▒n 5 hareketi ile geldim. Ben de ge├žen hafta ba┼člad─▒m. Her hareketi 3'er kere ile ba┼člay─▒p her hafta 2'┼čer adet fazlala┼čt─▒r─▒yoruz ve 21 adete ula┼čt─▒─č─▒m─▒zda o ┼čekilde devam ediyoruz.

Tabi bu hareketleri herhangi bir sa─čl─▒k sorununuz yoksa yap─▒yorsunuz. Yoga ile ├žok faydas─▒ oldu─čunu bildi─čimiz bu seriyi sizlerle de payla┼čmak istedik. Daha detayl─▒ bilgi i├žin internetten ara┼čt─▒rabilirsiniz. Sa─čl─▒kla kal─▒n"

Fit haliyle dikkat ├žeken 46 ya┼č─▒ndaki iki ├žocuk annesi Demet ┼×ener'in payla┼č─▒m─▒ k─▒sa s├╝re i├žinde sosyal medyada g├╝ndem oldu.

├ťnl├╝ model, takip├žilerin konuyla ilgili sorular─▒n─▒ da yan─▒ts─▒z b─▒rakmad─▒. ┼×ener, "Haftada ka├ž kez yapal─▒m" diyen takip├žisine "Her g├╝n" ┼čeklinde kar┼č─▒l─▒k verdi.

├ťnl├╝ isim, bir takip├žisinin "Bu hareketleri ilk kez yapan biri tutulur kal─▒r ├Âncesi laz─▒m" s├Âzleri ├╝zerine de ┼čunlar─▒ s├Âyledi: "Hay─▒r. O y├╝zden 3 kere ile ba┼čl─▒yorsunuz... Herhangi bir sa─čl─▒k sorununuz yoksa yapabilirsiniz ayr─▒ca biraz da tutulun demek ki o kadar hareketsizsiniz"

─░┼čte Demet ┼×ener'in o payla┼č─▒m─▒...

TAK─░P├ç─░LER─░ ─░LT─░FAT YA─×DIRDI

├ľte yandan Demet ┼×ener bir├žok takip├žisi taraf─▒ndan iltifat ya─čmuruna tutuldu. ┼×ener i├ži ┼ču yorumlar yap─▒ld─▒:

-Ne ho┼č bir kad─▒n ya. Her zaman temiz her zaman bak─▒ml─▒.

-Ma┼čallah diyelim hareketler ├žok g├╝zel sizde ├Âylesiniz.

-Harikas─▒n─▒z her zamanki gibi.

-Nas─▒l zarif, naif ve g├╝zel.