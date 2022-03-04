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Demet Özdemir'den olay yatak paylaşımı! Oğuzhan Koç'la evlilik arifesindeki Demet: "Yeter ki bizim havamız iyi olsun"

Demet Özdemir'den olay yatak paylaşımı! Oğuzhan Koç'la evlilik arifesindeki Demet: "Yeter ki bizim havamız iyi olsun"
04.03.2022 15:55

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Demet Özdemir'den olay yatak paylaşımı! Oğuzhan Koç'la evlilik arifesindeki Demet, sosyal medya paylaşımıyla ortalığı yıktı geçti. Paris tatilinin ardından yollarını ayıran ancak ayrılığa bir ay dayanabilen Demet ile Oğuzhan çiftinden geçen günlerde müjdeli haber gelmişti. Koç, 14 Şubat Sevgililer Gününde Özdemir'e evlilik teklifi etmiş ve 'Evet' yanıtını almıştı. Son dönemde kariyeri ve aşk hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Demet Özdemir, Instagram'da boy gösterdiği yatak pozları ile yorum yağmuruna tutuldu.

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