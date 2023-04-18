RAMAZAN İMSAKİYE
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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç boşanırken takılar kimde kalacak? Yeni takı savaşı mı geliyor?

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç boşanırken takılar kimde kalacak? Yeni takı savaşı mı geliyor?
18.04.2023 15:02 - Son Güncelleme: 18.04.2023 15:03

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8 ay önce görkemli bir düğünle dünyaevine giren Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir hakkında günlerdir konuşulan ayrılık iddiaları sonrası önceki gün ilk ağızdan açıklama yapmış ve boşanacaklarını duyurmuşlardı. Evli yönetmenle yasak aşk yaşayan evli kadın başrol oyuncusu haberlerinin hemen ardından ayrılık haberleri çıkması her şeyin başlangıcı olmuştu. Öte yandan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinin takıları gündem konusu oldu. Çift boşanırken takılar kimde kalacak? Yeni takı savaşı mı geliyor? İşte detaylar…

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