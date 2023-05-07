Demet Özdemir sırt dekolteli kıyafetiyle salına salına yürüdüğü anları paylaştı!

Ağustos 2022'de evlenen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, ayrılık haberleriyle gündeme gelmiş ve çift 13 Nisan'da 'boşanıyoruz' açıklaması yapmıştı. 8 Mayıs 2023 Pazartesi günü Büyükada'daki Adalar Adliyesi'nde boşanma davasına katılacak olan çiftten Demet Özdemir, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Derin dekoltesiyle kamera karşısına geçen Özdemir, salına salına yürüdüğü anları kayıt altına alarak Instagram sayfasında yayınladı. Ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu. İşte o görüntüler...