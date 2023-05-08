Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ çiftinin boşanma nedeni belli oldu!

1993 Miss Turkey'de Türkiye Güzeli seçilen Arzum Onan, 1996'da oyuncu Mehmet Aslantuğ ile nikah masasına oturdu. O günden bu yana sürdürdükleri evlilikle ilgili geçtiğimiz günlerde boşanma iddiları ortaya atılmıştı. Mehmet Aslantuğ'un seçim nedeniyle de boşanmayı yalvar yakar ertelettiği iddialar arasındaydı. Önce boşanma iddilarını yalanlayan çift üzerinden çok geçmeden boşanma iddialarını doğruladı. 27 yıllık evliliklerini neden bitirdikleri merak edilen Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ neden boşanıyor ortaya çıktı. İşte detaylar...