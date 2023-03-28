Demet Özdemir Oğuzhan Koç boşanma iddialarına Eser Yenenler'den bomba tepki! 'Kocamı ayartır' iddiası olay olmuştu: "Çok üstüne..."

Demet Özdemir ile eşi Oğuzhan Koç arasında yaşananlara Eser Yenenler'den bomba tepki! 'Kocamı ayartır' iddiası olay olmuştu...

Şimdilerde 7 aylık evliliklerinde yaşadıkları krizle gündeme gelen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç cephesinden Özdemir ilk açıklamayı yaptı. Demet Özdemir, evliliğinde çıktığı iddia edilen sorunlar hakkında ilk kez konuştu. "Ben ilişkilerimle hiçbir zaman konuşmadım. Evlenmeden önce de özel hayatımla ilgili konuşmadım. Mutluluğumdan başka bir şey de paylaşmadım. İlişkilerde sorunlar olur, düzelir. El ele çıkarız yarın. Şu anda bununla ilgili hiçbir şey konuşmak istemiyorum. Dertlerimiz çok başka şu anda" dedi.

"EVİ TERK ETMEDİM"

Demet Özdemir "Evi terk ettiğiniz haberleri doğru mu?" sorusuna ise "Hayır, hayır değil. Yani şu an güncel olarak değil." cevabını verdi. Güzel oyuncu verdiği cevapla kafaları karıştırdı.

Demet Özdemir, birkaç gün önce çıkan, evli bir kadın oyuncunun yine evli bir yönetmenle karavanda samimi bir şekilde yakalandığı şeklindeki iddialarda adının yer almasıyla ilgili de konuştu.

"HUKUKİ SÜRECİMİZ BAŞLADI"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla çıkan haberler tepki gösteren ünlü oyuncu "Zaten gerekli her şeyi açıkladım. Çok sinirliydim. Kibarlığımı elden bırakmadan da bunları yapmaya çabaladım. Bu bana göre habercilik değil, bu bana göre dedikodu. Bir sürü kadın oyuncu evli kadın oyuncu, saygı duyduğumuz evli yönetmenler zan altında kaldı. Pazartesi hukuki süreci başlatacağım. Evliliğimdeki sorunların böyle iğrenç haberle ilişkilendirilmesi hiç hoş değil" dedi.

"NEREDEN ÇIKIYOR BUNLAR?"

Demet'in açıklamasının ardından Oğuzhan Koç İstinye'de görüntülendi. Oğuzhan Koç ise önceki gün İstinye'de trafikte objektiflere yansıdı.Milliyet'in haberine göre düşünceli gözüken 37 yaşındaki şarkıcı, basın mensuplarını fark edince selam verdi. Evliliği hakkında çıkan olumsuz haberler hakkında Oğuzhan Koç, "Her şey yolunda arkadaşlar. Nereden çıkıyor bunlar anlamıyorum" sözleriyle sitemini dile getirdi.

EŞİNİN ARACINI KULLANDI

Oğuzhan Koç'un, son günlerde arasının kötü olduğu iddia edilen eşi Demet Özdemir'in aracını kullanması dikkat çekti. Ünlü şarkıcıyı eşinin aracında görenler, "Demet eve dönmüş" yorumunda bulundu.Oğuzhan Koç, Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak'ın eşleri arasında 'kocamı ayartır' gerilimi ise geçtiğimiz günlerde gündeme bomba gibi düştü.Bir magazin programında bir dönemin hiç ayrılmayan üçlüsü Oğuzhan Koç, Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.Birbirlerini çok seven üç arkadaşın eşlerinin arasında gerilim olduğu ileri sürüldü.İddiaya göre çapkınlıklarıyla nam salan üç arkadaşın eşleri birbirlerini pek sevmiyormuş

"KOCAMI AYARTIR"

Bircan Bali, "Berfu Demet'ten hiç haz almıyormuş. Hatta Berfu'nun Demet ile Oğuzhan'ın yaşadığı bu durumdan sevineceğini bile söylediler" dedi.Ardından magazin programının bir diğer yorumcusundan gelen, "İlginç. Belki 'Kocamı ayartır' diye çekiniyor olabilirler" yorumu dikkat çekti.Ünlü arkadaşların eşleriyle ilgili ortaya atılan bu iddia gündeme bomba gibi düşerken Berfu Yenenler'den bir açıklama gelip gelmeyeceği merak konusu olmuştu.Bir mekan çıkışı görüntülenen Eser Yenenler, Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç evliliği hakkında kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi.Yenenler'in, "Çok üstüne geliyorlar onların. Hiçbir sorun yok onları aralarında, şahane de bir düğün yaptık." sözleri gündeme geldi.