Demet Özdemir'in sütyensiz giydiği hırkayı Hazal Filiz Küçükköse de giydi ortalık karıştı! Günlerdir magazin gündeminden düşmeyen yeşil hırkanın fiyatı ise dudak uçuklattı. Son dönemde özel hayatıyla ve sosyal medya paylaşımları ile sık sık adından söz ettiren Demet Özdemir, geçtiğimiz günlerde yeşil bir hırkayı sütyensiz giymiş ve sosyal medyada çok konuşulmuştu. Bu kez aynı hırka Hazal Filiz Küçükköse'nin üzerinde. İki ünlü oyuncunun tercih ettiği kombin sosyal medyayı ikiye böldü, 'ikiz gibi görünüyorlar' yorumları ise havada uçuştu.