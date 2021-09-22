Demet Özdemir’in sütyensiz giydiği hırkayı Hazal Filiz Küçükköse de giydi ortalık karıştı! Yeşil hırkanın fiyatı dudak uçuklattı

Fiyatı 2600 TL olan hırkayı giyen Hazal Filiz Küçükköse iddialı pozlarıyla dikkat çekti. Hazal Filiz Küçükköse'nin de son dönemde moda olan bu hırkayı sütyensiz giymesi bazı takipçilerini rahatsız etti. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise Demet mi yoksa Hazal mı hırkayı daha iyi kombinlemiş anketi düzenledi.