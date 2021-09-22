Demet Özdemir'in sütyensiz giydiği hırkayı Hazal Filiz Küçükköse de giydi ortalık karıştı! Yeşil hırkanın fiyatı dudak uçuklattı
Demet Özdemir'in sütyensiz giydiği hırkayı Hazal Filiz Küçükköse de giydi ortalık karıştı! Günlerdir magazin gündeminden düşmeyen yeşil hırkanın fiyatı ise dudak uçuklattı. Son dönemde özel hayatıyla ve sosyal medya paylaşımları ile sık sık adından söz ettiren Demet Özdemir, geçtiğimiz günlerde yeşil bir hırkayı sütyensiz giymiş ve sosyal medyada çok konuşulmuştu. Bu kez aynı hırka Hazal Filiz Küçükköse'nin üzerinde. İki ünlü oyuncunun tercih ettiği kombin sosyal medyayı ikiye böldü, 'ikiz gibi görünüyorlar' yorumları ise havada uçuştu.
MEŞHUR YEŞİL HIRKANIN DUDAK UÇUKLATAN FİYATI!
Demet Özdemir'in sütyensiz giydiği hırkayı Hazal Filiz Küçükköse de giydi, ortalık karıştı!
Yer aldığı projelerle adından söz ettiren oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, bu kez giydiği hırkayla gündeme bomba gibi düştü. Demet Özdemir'in giydiği hırkayı tercih eden Hazal Filiz Küçükköse, yeni pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.
Fiyatı 2600 TL olan hırkayı giyen Hazal Filiz Küçükköse iddialı pozlarıyla dikkat çekti. Hazal Filiz Küçükköse'nin de son dönemde moda olan bu hırkayı sütyensiz giymesi bazı takipçilerini rahatsız etti. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise Demet mi yoksa Hazal mı hırkayı daha iyi kombinlemiş anketi düzenledi.
Demet Özdemir ile Hazal Filiz Küçükköse, tercih ettiği hırka nedeni ile, 'İkiz gibiler' şeklinde yorumlar da yapıldı.