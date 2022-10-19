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Demet Özdemir Buğra Gülsoy yatak sahnesi olay olmuştu... Seren Serengil yine diline doladı: Dudağımda uçuk çıktı

Demet Özdemir Buğra Gülsoy yatak sahnesi olay olmuştu... Seren Serengil yine diline doladı: Dudağımda uçuk çıktı
19.10.2022 16:52

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Demet Özdemir'in yatak sahnesi olay olmuştu... 'Seyrederken utandım' diyen Seren Serengil o sahneyi unutamıyor... Başrollerinde Buğra Gülsoy ve Demet Özdemir'in paylaştığı Dünyayla Benim Aramda dizisinin son bölümünde yaşananlar kısa sürede gündem oldu. Buğra Gülsoy ve Demet Özdemir'in yatak sahnesinin ardından Özdemir ile Metin Akdülger'in o sahnesine sosyal medyada, "Oğuzhan Koç görmesin" yorumları yağdı. Daha önce 'Dünyayla Benim Aramda' dizisindeki o sahnelerini başa alarak ağzı açık izlediğini söyleyen Serengil yeni bir yorumda bulundu. Seren Serengil "Demet Özdemir'e bak" diyerek bakın ne yorum yaptı.

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