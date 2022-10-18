Demet Özdemir'in yatak sahnesi olay olmuştu... 'Seyrederken utandım' diyen Seren Serengil o sahneyi unutamıyor: "Dudağımda uçuk çıktı"
Demet Özdemir'in yatak sahnesi olay olmuştu... 'Seyrederken utandım' diyen Seren Serengil o sahneyi unutamıyor... Başrollerinde Buğra Gülsoy ve Demet Özdemir'in paylaştığı Dünyayla Benim Aramda dizisinin son bölümünde yaşananlar kısa sürede gündem oldu. Buğra Gülsoy ve Demet Özdemir'in yatak sahnesinin ardından Özdemir ile Metin Akdülger'in o sahnesine sosyal medyada, "Oğuzhan Koç görmesin" yorumları yağdı. Daha önce 'Dünyayla Benim Aramda' dizisindeki o sahnelerini başa alarak ağzı açık izlediğini söyleyen Serengil yeni bir yorumda bulundu. Seren Serengil "Demet Özdemir'e bak" diyerek bakın ne yorum yaptı.
"DUDAĞIMDA UÇUK ÇIKTI"
Demet Özdemir'in yatak sahnesi olay olmuştu... 'Seyrederken utandım' diyen Seren Serengil o sahneyi unutamıyor.
Oğuzhan Koç ile evli olan Demet Özdemir'in Şükrü Özyıldız ile rol aldığı 'Aşk Taktikleri' adlı filmle günlerce konuşulmuştu. Aşk Taktikleri filmindeki öpüşme sahneleri gündem olan Demet Özdemir yeni dizisi 'Dünyayla Benim Aramda'daki sahneleriyle de gündemden düşmüyor.
Hafsanur Sancaktutan, Metin Akdülger, Zerrin Tekindor gibi isimlerin yer aldığı 'Dünyayla Benim Aramda' dizisindeki Buğra Gülsoy ile Demet Özdemir'in yatak sahnesine Seren Serengil'den dikkat çeken bir yorum gelmişti geçtiğimiz günlerde.
Arto ve Bircan Bali ile sunuculuğunu üstlendiği programda açıklamalarda bulunan Serengil, Demet Özdemir'e verdi veriştirdi.
Serengil, program sırasında Demet Özdemir ve Buğra Gülsoy'un başrollerini paylaştığı dizideki yatak sahnelerini tekrar tekrar izlediğini ifade etti.