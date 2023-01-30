Demet Akalın’ın bol kesim kıyafeti olay oldu! Sosyal medya onu konuştu

Demet Akalın'ın k.ku çıkışından sonra Petek Dinçöz'den 'asalet' göndermesi! "Çıplaklığa alıştırdılar" demişti ortalık karıştı. Attığı her adımla gündeme gelmeyi başaran Demet Akalın, sosyal medyayı aktif kullanıyor. Hemen hemen her konu hakkında bir paylaşımda bulunan ve kimi zaman tepki çeken kimi zaman da haklı görülen Demet Akalın siyah uzun elbisesiyle sahneye çıktı. Ünlü şarkıcı sahne kıyafetine gelen yorumlara öyle yanıtlar verdi ki sosyal medyanın gündemine de hızlıca girdi. Akalın'ın 'k.ku' yanıtı ise herkesi şaşkına çevirdi. Yaşananların ardından Petek Dinçöz'den bomba gönderme geldi sosyal medya ikiye bölündü.