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Yetenek Sizsiniz'e damga vuran Baha Bayırlı son haliyle görenleri şaşkına çevirdi!

Yetenek Sizsiniz'e damga vuran Baha Bayırlı son haliyle görenleri şaşkına çevirdi!
30.01.2023 10:29 - Son Güncelleme: 30.01.2023 10:30

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Bir döneme damga vuran programlardan biriydi Yetenek Sizsiniz... İlk olarak 2009 yılında yayınlanmaya başlayan Yetenek Sizsiniz, dönem dönem ekranlarda yer aldı, pek çok ismi de şöhretle kavuşturdu. Bazıları ise sadece hafızalarda kaldı. Onlardan biri de Baha Bayırlı'ydı. Yetenek Sizsiniz'e katıldığında henüz 3 yaşında olan ve müziğe olan tutkusu, sevimliliğiyle herkesi kendisine hayran bırakan Baha Bayırlı'ya ı dönemin jüri üyesi olan Hülya Avşar karşı koyamamış, sahnede ısırmaya kalkmıştı yanaklarını. Aradan yıllar geçti, Bahar Bayırlı ortadan kayboldu. Peki şimdi Baha nerelerde, neler yapıyor? İşte detaylar...

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