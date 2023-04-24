Haberler Magazin Videoları Fenomen gelin adayı Solmaz Çiros’ın son hali olay!

Fenomen gelin adayı Solmaz Çiros’ın son hali olay!

Fenomen gelin adayı Solmaz Çiros’ın son hali olay!
24.04.2023 14:56 - Son Güncelleme: 24.04.2023 14:56

OTOMATİK OYNAT

Magazin 02:52
Dansına tepki yağdı:...
Magazin 00:10
Hülya Avşar transparanda sınır...
Magazin 50:20
Başkan Erdoğan’dan önemli...
Magazin 01:29
Rüzgar Erkoçlar son haliyle...
Magazin 00:47
Yalı Çapkını 30. bölüm...
Magazin 00:32
Yılmaz Morgül'den bomba itiraf
Magazin 00:09
Dilan Çıtak Tatlıses biricik...
Magazin 01:30
Güllü son haliyle görenleri...
Magazin 01:34
Korkutan itiraf! “Çok ağır...
Magazin 00:23
Hande Erçel’in ablası Gamze...
Magazin 01:11
Zahide Yetiş oğlu Aras’la...
Magazin 00:20
Hazal Kaya ile Ceyda Düvenci...

Bir dönem pek çok televizyonda yer alan evlilik programlarından birinde karşımıza çıkmıştı ilk olarak Solmaz Çiros. Seda Sayan ile Uğur Arslan'ın sunuculuklarını üstlendiği Evleneceksen Gel adlı programda yaptığı kalça dansı ve Kaan Güvenilir ile yaşadığı aşkla çok konuşulan Solmaz Çiros son dönemlerde değişimi ve yaptığı birbirinden ilginç paylaşımlarla gündeme geliyor. Bir süredir sosyal medyada sessizliğini koruyan Çiros'un, son yaptığı paylaşımdaki değişimi gözlerden kaçmadı. Fazla kilolarından yavaş yavaş kurtulmaya başlayan Çiros paylaşımına "Huzur" notunu düştü. İşte son hali…

Magazin Videoları
SON DAKİKA