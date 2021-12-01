Haberler Magazin Videoları Defne Samyeli'den olay yatak paylaşımı! Sere serpe uzanarak...

Defne Samyeli'den olay yatak paylaşımı! Sere serpe uzanarak...

Defne Samyeli'den olay yatak paylaşımı! Sere serpe uzanarak...
01.12.2021 09:26
Ana Sayfa 00:45
Gökçe Bahadır’dan yatak odası...
Ana Sayfa 00:41
Büyükçekmece’de dev dalgalar...
Ana Sayfa 01:23
Erzurum’da aralarında alacak...
Ana Sayfa 01:07
Arkadaşının hediye ettiği...
Ana Sayfa 00:49
Güldür Güldür'ün Mesut’u Uğur...
Ana Sayfa 01:08
Çarptığı genç kızı yağışın...
Ana Sayfa 00:42
Antalyaspor 2-0 Amed Sportif
Ana Sayfa 13:09
DEVA'lı Metin Gürcan'a...
Ana Sayfa 01:42
Akkız ve Batuga yıllar sonra...
Ana Sayfa 02:27
Başkan Erdoğan: Zengini zengin...
Ana Sayfa 00:40
HDP'nin vekili Garo Paylan...
Ana Sayfa 00:26
Ankara'da şüpheli valiz...

Defne Samyeli yatak pozuyla sosyal medyayı yıktı geçti! Şimdilerde şarkıcılık kariyeriyle ön plana çıkan 49 yaşındaki eski haber spikeri Defne Samyeli, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Fit hali ve iddialı paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Samyeli, bu kez yatakta verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Sere serpe uzanarak çektiği selfieyi Instagram hesabında yayınlayan şarkıcı, kısa sürede binlerce beğeni aldı. İşte Defne Samyeli'nin sosyal medyayı sallayan yatak pozu...

Magazin Videoları
SON DAKİKA