Defne Samyeli'den olay yatak paylaşımı! Sere serpe uzanarak...

Defne Samyeli yatak pozuyla sosyal medyayı yıktı geçti! Şimdilerde şarkıcılık kariyeriyle ön plana çıkan 49 yaşındaki eski haber spikeri Defne Samyeli, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Fit hali ve iddialı paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Samyeli, bu kez yatakta verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Sere serpe uzanarak çektiği selfieyi Instagram hesabında yayınlayan şarkıcı, kısa sürede binlerce beğeni aldı. İşte Defne Samyeli'nin sosyal medyayı sallayan yatak pozu...