Güldür Güldür'ün Mesut’u Uğur Bilgin yaşı ile şaşırttı! ‘Göründüğü gibi değilmiş’

Güldür Güldür Mesut'un yaşını duyan inanamadı! Kadrosunda Meltem Yılmazkaya, Onur Buldu, Onur Atilla, Açelya Topaloğlu, Alper Kul gibi sevilen isimlerin yer aldığı Güldür Güldür Show adlı eğlence programında Mesut Enişte karakterini canlandıran Uğur Bilgin'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Performansıyla dikkat çeken Bilgin hakkında araştırma yapanlar, oyuncunun yaşını duyunca şaştı kaldı. Ünlü oyuncu için 'Göründüğü gibi değilmiş' yorumu yapıldı. Öte yandan Uğur Bilgin'in rol arkadaşı Onur Atilla ile arasındaki yaş farkı da dikkat çekti. Bakın Uğur Bilgin kaç yaşındaymış...