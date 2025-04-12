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Danla Biliç’in eski sevgilisi tarafından darbedildiği anlar kamerada
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Danla Biliç'in eski sevgilisi tarafından darbedildiği anlar kamerada

Giriş Tarihi: 12.04.2025 10:55:07

Sosyal medya fenomeni Danla Biliç, Eyüpsultan'da eski sevgilisi tarafından darp edildi. KADES uygulaması ile olay yerine polis çağıran fenomen, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Restoranda, güvenlik kameralarının görüş açısında, açık ve ağır şekilde yumruklanarak darp edildim. Aldığım darp raporu ile birlikte Aile İçi Büro'ya müracaat ettim. Hukuki sürecin etkin bir şekilde ilerlemesini ve güvenliğimin sağlanmasını bekliyorum" ifadelerini kullandı. Danla Biliç'in eski sevgilisi tarafından darbedildiği anlar kameraya yansıdı.

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