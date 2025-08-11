Danla Biliç’i darbeden eski sevgili Berk Çetin’e 1,5 yıla kadar hapis istemi

İstanbul Eyüpsultan'daki bir spor kulübünün restoranında yaşanan olayda, sosyal medya fenomeni Danla Biliç'in (Neslihan Damla Aktepe) eski sevgilisi Berk Çetin tarafından darbedildiği iddia edildi. 1 Haziran 2025'te ikinci kez gözaltına alınan Çetin, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Savcılıktan Ayrıntılı İddianame

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Biliç'in karakola giderek eski sevgilisinin kendisini daha önce de darbettiğini söylediği ve bu konuda ayrı bir soruşturma yürütüldüğü aktarıldı.

Kamera Görüntüleri Delil Oldu

Berk Çetin ifadesinde, olay günü anlık bir sinirle Biliç'i ittiğini ancak yumruk atmadığını söyledi. Ancak kamera görüntülerinin incelenmesi sonucunda Çetin'in Biliç'in kafasına ve yüzüne vurduğu tespit edildi.

Uzlaşma Olumsuz Sonuçlandı

İddianamede, olayın uzlaştırma kapsamına girdiği ancak taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığı belirtildi.

1 Yıl 6 Aya Kadar Hapis Talebi

Savcılık, Berk Çetin'in "kadına karşı basit yaralama" suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.