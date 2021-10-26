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Danilo Zanna ile adı anılıyordu! Masterchef Pelin Zaman'ın sevgilisi ünlü şarkıcı çıktı

Danilo Zanna ile adı anılıyordu! Masterchef Pelin Zaman'ın sevgilisi ünlü şarkıcı çıktı
26.10.2021 10:31
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Masterchef macerası adım adım devam ediyor... Yarışmacılardan bazıları el yetenekleriyle kimileri de girdikleri polemiklerle şimdiden sivrildi. Sivrilen isimlerden biri de Pelin Zaman. Masterchef'e yedeklerden dahil olan ve herhangi bir mutfak eğitimi olmadan yeteneklerini konuşturan, kısa bir süre önce Danilo Zanna'yla sevgili olduğu iddia edilen Pelin Zaman'ın sevgilisinin başkası olduğu ve sevgilisinin de ünlü bir şarkıcı olduğu iddia edildi. Pelin Zaman ve o ünlü şarkıcının romantizm dolu paylaşımları da bu iddiaları destekler nitelikte. İşte Masterchef Pelin Zaman'ın sevgilisi olan o ünlü şarkıcı...

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