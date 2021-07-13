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Çukur’un Efsun’u Damla Sönmez'den cesur paylaşım! Bikini altıyla objektif karşısına geçti sosyal medya alev aldı

Çukur’un Efsun’u Damla Sönmez'den cesur paylaşım! Bikini altıyla objektif karşısına geçti sosyal medya alev aldı
13.07.2021 11:12
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Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez bikini altıyla objektif karşısına geçti takipçileri beğeni yağdırdı! Son olarak Aras Bulut İynemli'nin başrolünü üstlendiği Çukur dizisinde canlandırdığı Efsun karakteriyle izleyici karşısına çıkan Damla Sönmez, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Bir dergi çekimi için objektif karşısına geçen oyuncu, bikini altı ile deniz kenarında verdiği pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncunun iddialı pozu, sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Binlerce beğeni alan paylaşıma "Bu fotoğraf çok konuşulur!", "Yandı buralar", "Kelebek gibi narin, güneş gibi ateşli" yorumları yapıldı. İşte Damla Sönmez'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı…


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