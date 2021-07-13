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Çukur’un Efsun’u Damla Sönmez bikini altıyla objektif karşısına geçti! Takipçileri beğeni yağdırdı sosyal medya çalkalandı

Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez bikini altıyla objektif karşısına geçti takipçileri beğeni yağdırdı! Son olarak Aras Bulut İynemli'nin başrolünü üstlendiği Çukur dizisinde canlandırdığı Efsun karakteriyle izleyici karşısına çıkan Damla Sönmez, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Bir dergi çekimi için objektif karşısına geçen oyuncu, bikini altı ile deniz kenarında verdiği pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncunun iddialı pozu, sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Binlerce beğeni alan paylaşıma "Bu fotoğraf çok konuşulur!", "Yandı buralar", "Kelebek gibi narin, güneş gibi ateşli" yorumları yapıldı. İşte Damla Sönmez'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı…

13.07.2021 01:13 - Son Güncelleme: 13.07.2021 01:13
Çukur’un Efsun’u Damla Sönmez bikini altıyla objektif karşısına geçti! Takipçileri beğeni yağdırdı sosyal medya çalkalandı

Ünlü oyuncu Damla Sönmez, son olarak başrolünü Aras Bulut İynemli'nin üstlendiği Çukur dizisi ile izleyici karşısına çıktı.

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Çukur’un Efsun’u Damla Sönmez bikini altıyla objektif karşısına geçti! Takipçileri beğeni yağdırdı sosyal medya çalkalandı

Dizide canlandırdığı Efsun karakteri ile hafızalara kazınan Sönmez, yapımın final yapmasının ardından bir dergi çekimiyle gündeme geldi.

Çukur’un Efsun’u Damla Sönmez bikini altıyla objektif karşısına geçti! Takipçileri beğeni yağdırdı sosyal medya çalkalandı

Çekimden kareleri sosyal medya hesabında yayınlamayı da ihmal etmeyen oyuncu, bikini altı ile deniz kenarında verdiği pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Çukur’un Efsun’u Damla Sönmez bikini altıyla objektif karşısına geçti! Takipçileri beğeni yağdırdı sosyal medya çalkalandı

Sönmez'in paylaşımı, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

Çukur’un Efsun’u Damla Sönmez bikini altıyla objektif karşısına geçti! Takipçileri beğeni yağdırdı sosyal medya çalkalandı

Takipçileri, ünlü oyuncuya "Bu fotoğraf çok konuşulur!", "Yandı buralar", "Kelebek gibi narin, güneş gibi ateşli" yorumlarında bulundu.