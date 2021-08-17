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Çukur'un Akın Koçovalı'sı Burak Dakak bakın kaç yaşındaymış! Ece Yaşar ile arasındaki fark şaşkına çevirdi meğer...

Çukur'un Akın Koçovalı'sı Burak Dakak bakın kaç yaşındaymış! Ece Yaşar ile arasındaki fark şaşkına çevirdi meğer...
17.08.2021 10:00
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Çukur'un Akın Koçovalı'sı Burak Dakak bakın kaç yaşında çıktı! Çukur'da sergilediği performansla beğeni toplayan Burak Dakak, Miray Daner ile Zeki Demirkubuz'un yeni filmi Hayat'ta rol alacağı yönündeki haberlerin ardından gündem oldu. Çok sayıda internet kullanıcısı da ünlü oyuncunun hayatını merak edip araştırmaya başladı. Dakak'ın özellikle yaşı merak konusu oldu. Dakak'ın hayatını araştıranlar, ünlü oyuncunun yaşını duyunca şaştı kaldı. Öte yandan Burak Dakak'ın Çukur dizisinde kardeşini oynayan Ece Yaşar ile arasındaki yaş farkı da dikkat çekti. Bakın Burak Dakak kaç yaşındaymış...


2009 yılında yayınlanan Doğruluk Ekseni dizisiyle oyunculuğa ilk adımını atan Burak Dakak, daha sonra Ezel, Geniş Aile, Benim Adım Gültepe, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Diriliş Ertuğrul gibi yapımlarda yer aldı.

Başrollerini Nurgül Yeşilçay ve Timuçin Esen'in üstlendiği Gülperi dizisiyle de tüm dikkatleri üzerine çeken Dakak, son olarak Çukur dizisinde boy gösterdi. Dizideki başarıl performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu, şimdi ise Miray Daner ile Zeki Demirkubuz'un yeni filmi Hayat'ta rol alacağı yönündeki haberlerle gündem oldu.

Son dönemin popüler isimleri arasında yer alan Burak Dakak'ın hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Dakak'ın özellikle yaşı merak konusu oldu. Dakak'ın hayatını araştıranlar, ünlü oyuncunun yaşını duyunca şaştı kaldı.

Öte yandan Burak Dakak'ın Çukur dizisinde kardeşini oynayan Ece Yaşar ile arasındaki yaş farkı da dikkat çekti.

İşte Burak Dakak ve Ece Yaşar'ın yaşları...

Burak Dakak - Haziran 1998

Ece Yaşar - 1994

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