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Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez'i ailesinden olay sözler: ''Bu kadın şeytan sonradan görme''

Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez'i ailesinden olay sözler: ''Bu kadın şeytan sonradan görme''
27.01.2022 17:22

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Cristiano Ronaldo hem bir spor hem de magazin figürü olarak dikkatleri üzerlerine çekiyor. Futbolun yaşayan süper yıldızlarından biri olan, bu tanımına uygun, dünyayı kıskandıran bir hayatı var. Portekizli Juventus'tan ayrılıp, 2009-2018 yılları arasında formasını terlettiği Manchester United'a geri dönmüştü. 2016 yılından bu yana Georgina Rodriguez'le aşk yaşayan Ronaldo, sevgilisi ve çocuklarıyla, Manchester'da 3 milyon sterlinlik eve yerleşmişti. Ronaldo futbol kariyerini sürdüredursun, şu sıralar ikiz bebeklere hamile olan sevgilisi Georgina Rodriguez, ailesinden gelen açıklamalarla gündemde.

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