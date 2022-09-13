Çok konuşulacak ihanet iddiası! Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan'ı Samar Dadgar'a aldattı!

Feyza Aktan ile olaylı bir şekilde boşanan şarkıcı Özcan Deniz, kendisinden 24 yaş küçük İranlı modacı Samar Dadgar ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Çift sosyal medya hesaplarında yayınladıkları romantik pozların yanı sıra Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz'in açıklamalarıyla uzun bir süre gündem olmuştu. Özcan Deniz ile Samar Dadgar, bu kez bambaşka bir konuyla gündeme geldi. Ünlü çift hakkında ortaya atılan bir iddia magazin gündemine bomba gibi düştü. Öte yandan gözler Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'a çevrildi.