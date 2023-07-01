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Çocuktan Al Haberi'nin Efe Koçyiğit'i artık 12 yaşında bir anda ortadan kaybolmuştu! İşte son hali…

Çocuktan Al Haberi'nin Efe Koçyiğit'i artık 12 yaşında bir anda ortadan kaybolmuştu! İşte son hali…
01.07.2023 10:34 - Son Güncelleme: 01.07.2023 10:35

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Çocuktan Al Haberi adlı programın minik yıldızlarından biriydi Efe Koçyiğit yani hepimizin akılda kalan şekliyle Çitos Efe... İştahlı bir çocuk olan Efe, programda yemek aşkını sık sık dile getiriyor bir yandan da sevimliliği ve o akılda kalan danslarıyla adından epey söz ettiriyordu. İşin altında ise bambaşka bir durum vardı. Efe'nin yaşadığı her ne kadar onu sevimli gösterse de ciddi bir obezite sorunu yaşıyordu. Sonrasında Çitos Efe lakaplı Efe Koçyiğit bir anda sırra kadem bastı. Sosyal medyada aktif olan Efe Koçyiğit geçtiğimiz günlerde safra kesesiyle ilgili bir sorun yaşadığını duyurmuştu. Son durumu paylaşan Koçyiğit'in son hali herkesi şaşkına çevirdi.

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