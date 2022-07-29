Çocuklar Duymasın’ın Emine’si Melek Şahin son haliyle dikkat çekti!

Başrollerinde Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı'nın yer aldığı Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırıldığı Çaycı Hüseyin'in eşi Emine karakteriyle hafızalara kazınan Melek Şahin, yıllar sonra gündem oldu. Son haliyle dikkat çeken ünlü oyuncunun sosyal medya hesabında yayınladığı iddialı tatil pozları ise çok konuşuldu. Ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni alırken "Aman Çaycı Hüseyin görmesin", "Bu ne güzellik", "Emine yıllara savaş açmış" yorumları yapıldı. İşte Çocuklar Duymasın'ın Emine'si Melek Şahin'in son hali ve sosyal medyayı sallayan o pozları...